«No fue nada serio», Alfredo Zambrano minimiza romance con Giuliana

La pareja de Magaly Medina confirmó que si tuvo romances mientras estaba soltero pero no fue nada serio pues Magaly fue la mujer que le robo totalmente el corazón.

Alfredo Zambrano ofreció una entrevista para Día D donde pudo conversar de todo un poco y aprovechó para tocar el tema de Giuliana Rengifo y las declaraciones que ofreció para ‘Amor y Fuego’.

El notario confirmó que estuvo 9 meses separado de Magaly y durante ese tiempo salió con mujeres pro ninguna relación fue considerada formal ya que no quería entablar ninguna formalidad sentimental con nadie después de su ruptura con la conductora.

Es así que Alfredo indicó que las declaraciones de la cantante solo han sido para perjudicarlo y tener más pantalla.

“Era soltero, podía salir, pero nada serio. Por respeto a mi esposa, desde que me casé con ella, estoy metido en mi matrimonio. Lo demás es cuando una persona es soltera, no le hace daño a nadie. Yo no soy una persona pública, pero es obvio que a quien quieren dañar es a ella, a mi esposa”, dijo Zambrano.

Por su parte Magaly afirmó que poco o nada le importa lo que Alfredo haya hecho soltero pues estaba solo y no hacía daño a nadie.

“Lo que él ha hecho en su época de soltero, yo no le voy a reclamar. Él nunca me ha mencionado nada (…) Él no me pregunta, ni yo a él… pero lo que sí me importa es que siguió persiguiéndome hasta que yo aceptara casarme con él”, señaló la conductora de televisión.

Giuliana afronta demanda

Por otro lado, Giuliana Rengifo viene atravesando otro problema pues después de haber afirmado que el psicólogo Tomás Angulo había querido propasarse con ella, el profesional de inmediato le interpuso una demanda ya que según afirma ninguna mujer puede manchar su larga trayectoria profesional.

Giuliana a mencionado no tener miedo a las consecuencias pues por lo visto Angulo irá hasta el final por las fuertes palabras de la cantante.