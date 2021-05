“No me interesa si piensan que soy hermosa o fea”: Flavia Laos se muestra al natural

Compartir Facebook

La actriz Flavia Laos utilizó sus redes sociales y se mostró sin maquillaje ni filtros. Esto sorprendió a algunos seguidores; algunos la piropearon, mientras que otros criticaron sus imperfecciones.

Al mismo tiempo, la también cantante se mostró indignada por las fuertes críticas catalogándola como “fea”. Frente a ello, salió a defenderse.

“Decidí leer los comentarios y he visto muchísimos lindos y otros muy hirientes, decían ‘qué fea eres, no vales nada sin maquillaje’. Para mí, una persona no vale por cómo se vea, sino por lo que tiene dentro. No me interesa, sinceramente, si piensan que soy hermosa o fea. Sé aceptar las críticas, no me molestan en absoluto”, manifestó Flavia Laos.

“Tengan mucho cuidado en la forma que dicen las cosas, no juzguen a alguien por su apariencia física, porque tú no sabes que pueda estar pasando en la cabeza de esa persona”, agregó indignada.

“La Uchulú” vuelve loca a toda Gamarra al tratar de grabar una nota

Tremendo alboroto. El joven influencer Esaú Reátegui Wong, más conocido como “La Uchulú”, es la persona más popular del momento, ya que ganó gran notoriedad por la coreografía que realizó a la canción “No se” de Explosión Iquitos. Incluso, la convirtió en viral.

Por tal motivo, la buscan para grabar distintas notas, pues tiene un gran carisma. Precisamente, uno de los medios la llamaron para realizar una nota en el emporio comercial de Gamarra. Decenas de personas querían tomarse una foto con “La Uchulú” lo que generó distintas aglomeraciones alrededor de la influencer.

A través de redes sociales, el portal “Instarándula” compartió las imágenes sobre cómo se graban las notas en un lugar con tanta afluencia de público. En el video, se observa a un miembro de la producción tratando de poner orden a las personas para que puedan realizar la nota.

“Por favor, señora, después se puede tomar la foto. “La Uchulú” no se va a ir. También usted caballerito, la foto la vas a tener. Un poquito más allá para poder trabajar, antes que me gane la luz”, se le escucha decir al integrante de la producción.

