Parque de las Leyendas: ‘Run Run’ está en cuarentena y bajo cuidados especiales

La subgerente de zoología del Parque de Las Leyendas, Giovanna Yépez, reveló que el zorrito Run Run que llegó tras ser capturado en Comas la noche de ayer 8 de noviembre, estará bajo una cuarentena por los siguientes días y será sometido a evaluaciones para corroborar su estado de salud.

“Run Run está en época de cuarentena dentro del tiempo donde se harán análisis sanguíneos para ver su funcionamiento renal, hepático y descarte de enfermedades. Ahora está empezando una alimentación adecuada y estamos estudiando el comportamiento que tiene”, manifestó.

En diálogo con Exitosa, Yépez también indicó que el proceso es largo, pero necesarios para asegurar el bienestar del pequeño zorro y los demás de su misma especie. “Esos análisis deben confirmar que el zorrito esté completamente sano. Hoy están en un espacio que no es visitable por el público porque justamente la cuarentena evita que se disperse enfermedades que puede tener cualquier animal que llega al Parque. Todos los animales que vienen acá tienen que pasar por un periodo de cuarentena”, explicó.

Asimismo, la subgerente lamentó que aún se siga viendo en el país el comercio ilegal de animales silvestres logrando atentar contra la vida de los animales.

“La autoridad encargadas de recibir los animales silvestres es el Serfor. Tengo entendido que acá en el Parque de Las Leyendas recibimos a un animal por semana. Pero apoyamos en varias intervenciones que se realizan durante todos los días”, agregó.

“Habrían matado a su mamá para arrancarle las crías”

En una entrevista con Exitosa, el médico veterinario Rodrigo Rodón, habló de cuál fue el posible escenario que vivió el popular zorro ‘Run Run’. Ese fue el zorro que compró una familia en el Centro de Lima, creyendo que era un perro y los metió en más de un aprieto.

Según Rodrigo Rondón, recordó que en el Perú, hay una gran red de tráfico de animales silvestres y ese pudo haber sido el caso de ‘Run Run’. “La venta de perros o gatos no está penada, puede ser que algunos no estén de acuerdo, pero no es delito, lo que sí es un delito es vender o comprar animales silvestres que son prohibidos de tener, como este zorro”, explicó Rondón.

“La madre no los suelta de ninguna manera o de momento a otro. Para que lo suelte (al cachorro) tienes que asesinar a la mamá, no hay otra manera. En este caso, eso ha sucedido, han tenido que matar la mamá, arrancarle las crías y luego llevarlas a un lugar a venderlas”, reveló.

