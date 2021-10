Paula Manzanal reveló que bailarín aun le escribía mensajes cariñosos

Compartir Facebook

La polémica sigue y es que recientemente la regia Paula Manzanal ha salido a dar unas fuertes declaraciones sobre el bailarín que se encuentra en el ojo de la tormenta por haber protagonizado ampay con Melissa Paredes.

En el programa de Magaly La Firme esta vez se reveló una verdad que dejó ‘helados’ a los espectadores pues al parecer el bailarín que le venía tirando maicito a Melissa también andaba de picaflor con Paula Manzanal hasta en estos últimos días donde supuestamente ya andaba en ‘cuchos’ con la actriz Melissa Paredes.

Magaly conversó con Paula Manzanal y esta afirmó a los reporteros de la conductora que Anthony Aranda también le escribía ahora último diciéndole que la quería por lo que la ‘Urraca’ no tardó en opinar pues al parece el bailarín le gustaba jugar a doble filo.

«Me parece interesante que ustedes lo sepan y que Melissa sepa quién es ese bailarín, ¿cómo lo llaman? activador.. ¿de qué? de ampays…», dijo la ‘Urraca’.

Y es que nadie esperaba que saliera la ‘ex chica Tulum’ a desenmascarar a Anthony pues según Paula el bailarín le escribía presuntamente en estado de ebriedad para decirle cosas cariñosas.

«El bailarín me escribía hasta hace unos días… (decía) que me quiere. Me escribía en la madrugada así, no sé si borracho», se lee en la conversación de WhatsApp que tuvo la figura pública con el urraco.

Asimismo, la rubia influencer no quiso revelar más información sobre los mensajes que tenía con Anthony para no ganarse un grave problema.

Advierte a Melissa Paredes

Por otro lado, Paula confesó que se comunicó con Melissa para advertirle la clase de persona que era Anthony Aranda y así evitar que cometa algún error en su vida después de todo lo que le está tocando vivir a causa de los presuntos ‘chapes’ que se dio Meli con el bailarín en su carro.

«No sé si comerme escándalo ajeno… yo ya le escribí a Meli», señaló Manzanal.