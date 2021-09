‘Peluchín’ ‘chanca’ a Pelo D’ Ambrosio tras negar ampay: “Él ha creído su mentira”

Compartir Facebook

Rodrigo González se pronunció luego de que el cantante negara el ampay, pese a las pruebas de ‘Amor y Fuego’, el conductor no se quedó callado.

‘Peluchín’ quedó muy sorprendido luego de escuchar las declaraciones de Pelo D’ Ambrosio tras negar el ampay: “Pelo D Ambrosio jura que fue al hotel a instalar a su hermano que vino de Huánuco. Jura todavía ha jurado. Le vamos a creer Gigi.. En las imágenes del carro estoy solo”, indicaba con un tono de burla.

Luego el conductor arremetió contra el artista: “No, no estás solo. No nos tomemos el pelo, Pelo. Está solo lo ven solo. Él ha creído su mentira. Ese beso es un holograma, una aparición del más allá..¿Los 70 soles por 3 horas? En el carro la besa y no estaba solo”, aseguró.

Rodrigo afirma que sus cámaras nunca registraron a su hermano.

PELO D’ AMBROSIO SE LIMPIA DE AMPAY

El cantautor nacional Pelo D’Ambrosio, respondió al ‘ampay’ que el día de hoy el programa ‘Amor y fuego’ mostrará, donde se logra ver al artista saliendo supuestamente de un hotel con una joven que no sería su esposa.

“En las imágenes del carro estoy solo, y ese lugar se usa también como cochera. Yo fui a ese hotel a instalar a mi hermano que vino ayudarme desde Huánuco para un concierto que hice en Lima”, comentó en un inicio el cantante.

Pesé a que en las imágenes difundidas se ve al huanuqueño en la recepción del hotel, Pelo jura que nunca preguntó por el precio de una habitación.

“En el video la voz que pregunta por el precio del hotel no soy yo, por qué mi hermano se quedo 2 días ahí y no 3 horas”, refirió.

Finalmente, señaló que sólo buscan dañar su imagen. “Con respecto a lo demás no hablo . Solo se que tienen muy mala intención al pretender mostrar dentro de un carro a otra persona cuando realmente estoy solo”, acotó Pelo D’Ambrosio.

