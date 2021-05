Rodrigo indignado por trato a Sheyla en entrevista: “Santa Rosa de Lima era”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Muy molesto. El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, mostró su incomodidad con la entrevista que le hicieron a la modelo Sheyla Rojas, ya que la habrían ‘pintado’ de mujer trabajadora.

En su programa “Amor y Fuego”, el conductor se burló sobre el trato que le dieron en “América Hoy” para que la “leona loca” esté conforme al momento de la entrevista. Según Rodrigo, Sheyla parecía Santa Rosa de Lima.

“Le dieron pantalla, pero claro, la presentaron como parecía agosto en mayo, Santa Rosa de Lima era. Sheyla era la mujer trabajadora, en fin, le hicieron una semblanza obviamente para que acepte la conexión”, mencionó el periodista de espectáculos.

También te puede interesar: Corazón Serrano realizará misa por la salud de su fundador Lorenzo Guerrero

El conductor precisó que, en su desesperación por el bajo rating del programa, los productores de “América Hoy” decidieron llamar a la modelo, ya que hablar de la relación de Ethel Pozo no estaba sirviendo.

“Esta mañana se les ocurrió mandar a la Sheyla, entre otras cosas, porque mientras la Ethel se disforzaba, tenían que llamar a Sheyla. Hablar de la vida privada de Ethel a ver si así suben un poquito porque estaban tan abajo como las Mujeres al Mando”, indicó Rodrigo González.

También te puede interesar: Korina no permite que Mario se acerque a Tula: “Me ha dicho de lejitos”

Llevar la fiesta en paz

El periodista de espectáculos, Rodrigo González, resaltó la estrategia de Antonio Pavón para llevar la fiesta en Paz junto a Sheyla Rojas, ya que aceptó ingresar en enlace para que la modelo salude a su pequeño.

“Creo que Antonio está haciendo todo lo humanamente posible para mantener a la Sheyla contenta en México con su agricultor y que así no fastidie y no se meta y no trate de pedir que Antoñito regrese”, finalizó.

También te puede interesar: Korina Rivadeneira llora porque no pasará el ‘Día de la madre’ junto a su esposito: “Lo extraño”