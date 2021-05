Samahara Lobatón preocupada por problemas respiratorios de su bebé

Compartir Facebook

Samahara Lobatón está más preocupada que nunca y es que su pequeña Xianna ha estado con problemas de salud respiratorios que no la han dejado estar tranquila durante estos días.

Es así que, a través de sus redes sociales, comentó a sus seguidores la situación por la que está atravesando. “Apenas comenzó el cambio de clima, Xianna comenzó a presentar problemas respiratorios desde hace dos semanas y media. Tenía como rinitis y se le cerraba el pecho y no sabíamos por qué. También le salió un sarpullido en el pecho (…) La vio la pediatra el día jueves”, contó.

Asimismo, agregó que su pobre Xianna tiene tres condiciones que peligran sus vías respiratorias.

«Ya teníamos la sospecha de que tenía dermatitis desde que casi nació, porque es hereditario, y yo lo tengo desde muy niña. La doctora me explicó que existe la atopía y dentro de ella está el asma, la rinitis y la dermatitis atópica… En este caso Xianna sufre las tres”.

Por otro lado, llamó a la calma y es que, con las medicinas que le recetaron, la bebé se ha sentido más aliviada y ella también.

«Estoy mucho más tranquila, ya me recetaron lo que le tengo que dar. No saben el alivio que siento, no saben la semana terrible que he tenido. Normalmente no me gusta contar cuando Xianna está enferma, pero espero poder haberlos ayudado en algo”, reveló.

APARECIÓ EN NUEVO PRIVADITO

La hija de Melissa Klug fue captada media hora antes del toque de queda llegando a una casa de playa donde se llevaría a cabo el cumpleaños de Youna.

Se burló de la pandemia e hizo de las suyas, pese a que juró que no estaría en ninguna fiesta covid, esta vez fue participante de una celebración. Samahara fue vista llegando a la casa de playa en Pulpos para festejar el cumpleaños del padre de su hija.

“Amor y Fuego” captaron el momento donde se ve a Samahara Lobatón detrás de Youna. Previo a la fiesta, la influencer habría estado en el cumpleaños de su abuela, sin temor a contagiarse del virus. Incluso sus vecinos se quejaron.

