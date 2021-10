Samuel Suárez no cree amistad de Flavia Laos y Patricio Parodi: “Es parte de un show”

Compartir Facebook

El creador de ‘Instarándula’ piensa que la supuesta amistad entre Flavia y su ex, ‘Pato’ es puro cuento y no les cree nada.

El periodista se pronunció acerca de la reciente amistad entre Flavia Laos y su ex, ‘Pato’ Parodi. Y es que la actriz y el ‘capitán de los guerreros’ confirmaron hace poco tiempo que su relación había llegado a su fin.

Parecía no haber vuelta atrás entre ellos, pero desde que Flavia volvió al país parece no haber querido separarse por completo del ‘Pato’. Primero se juntó con sus hermanas para una cena y luego fue hasta la casa de su ex para hacerlo parte de un en vivo en redes sociales.

Por eso ‘Samu’ sacó sus conclusiones y asegura que los ‘chicos reality’ se juntan solo para las cámaras. El periodista afirma para ‘Samu’ que la amistad es falsa y solo buscan hacer show.

“No creas, cuando es novelita, es novelita… Es parte de un show el que están haciendo. (…) Lo de Pato y Flavia es otra novela, Flavia cómo ha ido hasta la casa de Patricio para entrenar supuestamente… ahí te das cuenta que hay todo un novelón”, expresó el periodista.

En el marco de las grabaciones de la serie ‘La Academia’ producida por Esto es guerra, Patricio Parodi hizo ruido por la hora en la que lo citan para cumplir con las escenas. Según explicó ‘Patito’, tiene que ir temprano a la grabación por culpa de Luciana Fuster.

“Pepe, puedes no citarme en la mañana, todos los días me citan en la mañana”, reclamó Patricio Parodi al productor José Luis Peña. “No, lo que pasa es que como tú no te aprendes los guiones”, respondió el mencionado.

En ese instante, el histórico de los guerreros respondió que toda la culpa lo tiene Luciana Fuster porque debe ir a la radio. “Luciana, escúchame ¿puedes grabar algún día la radio para que yo venga a las 4 de la tarde a grabar? Ya me cansé, Pepe, de venir a las 9 de la mañana por esta señorita”.

“Bueno, eso te pasa por ‘agarrar’ con ella pues, quién te manda”, volvió a responder Jose Luis Peña, a lo que Patricio le responsabilizó de las escenas: “Tú, tú, es tu guión, ¿te crees vivo, no? ¡Te encanta el morbo, te encanta”.

