Selección Peruana: Lanzaron la lista de convocados para amistosos internacionales

El ‘Tigre’ Gareca habló de las posibilidades actuales que existen para que pueda permanecer como el director técnico de la selección peruana.

Ricardo Gareca es el director técnico de la selección peruana hace ya 7 años, y sí que ha sabido conseguir resultados importantes. El ‘Tigre’ estuvo en una entrevista con un medio deportivo y se animó a revelar qué posibilidades existen de que siga siendo el director técnico de la selección peruana.

El ‘Tigre’ dijo que trabaja muy cómodo en la ‘Blanquirroja’, por lo que lo único que lo haría desistir de seguir en la selección, sería una propuesta real de parte de la selección argentina. “La única opción de no renovar con Perú es tener una posibilidad concreta en la Selección Argentina. La verdad es que me siento muy cómodo en Perú. Siempre tuve respaldos en los momentos más complicados”, señaló.

“Cuando no ganaba, los dirigentes me respaldaban. (Juan Carlos) Oblitas me respaldó siempre. Estamos súper agradecidos con Perú. Para un Cuerpo Técnico es importante el respaldo. Estábamos anteúltimos hasta hace pocas fechas en las Clasificatorias. Ahora más o menos nos enganchamos, pero siempre fueron importantes esas muestras de apoyo”, agregó.

Asimismo, se refirió a la vez en la que se especuló mucho sobre su posible renuncia al equipo técnico de la selección. “Yo le pedí a la FPF un mes. Primero no tuve ningún llamado (de Argentina); se habló del ‘Cholo’ (Simeone), después noté que había mucha confusión en el ambiente, hasta en la prensa”, comentó.

