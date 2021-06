¡Atrás quedó el virus! Shirley Arica ‘se vacila’ por su cumple en el rico norte

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de Tv Magaly Medina cuestionó la ‘juergasa’ que se mandó Shirley Arica por su cumpleaños en el norte del país junto a sus amigos.

La famosa «chica realidad» ‘la hizo linda’ y así lo dejó ver en sus redes sociales donde se puede apreciar a una Shirley muy contenta y entusiasmada de compartir sus 32 años junto a sus amigos más cercanos.

Magaly sin pelos en la lengua y fiel a su estilo no se quedó callada y le recordó que se encuentra aún en el ojo de la tormenta por el ‘roche’ que tuvo con el padre de su hija, Rodney Pío Dean.

«Shirley Arica sigue celebrando, un día llora y otro no (…) Se alquilaron ella y sus amigos una casita en Vichayito, si vieran la cantidad de trago», dijo hilarante Magaly Medina.

Respuesta de la «chica realidad»

Uso su cuenta de Instagram para responder las duras críticas de Magaly diciendo que ella era libre de festejar su cumpleaños donde quiera y con quienes quiera.

«Acabo de terminar de ver Magaly y que tiene que ver el hecho con que yo reclame los derechos de mi hija con que yo me venga a disfrutar mi cumpleaños, o sea no entiendo», dijo Arica.

Además remarcó que si ella se va de viaje es porque la invitan y esta en su derecho de distraerse como cualquier persona.

Mira también: Samuel Suárez arremete contra Vania: “Tiene antecedentes de ser despectiva y malcriada”

«Si me invitan y yo lo pago, no tiene nada que ver una cosa con la otra, el papá de mi hija tiene juicio por alimentos porque no le pasa y eso no tiene nada que ver con que yo salga a reclamar lo que le corresponde», dijo Shirley.

Como se sabe hace poco la modelo Shirley Arica llegó a ‘Mujeres al Mando’ para revelar detalles inéditos de su tormentosa relación con el futbolista Jean Deza.

“Me da pena que después de tanto tiempo sigue igual. Ese hombre definitivamente nunca va cambiar. Necesita de ayuda psicológica porque tiene el mismo patrón con todas sus parejas”, finalizó.