Tefi Valenzuela le dice no al matrimonio y a los hijos: “Pienso en proyectos y hacer mi imperio”

¡Mejor sola que mal acompañada! La ex chica reality disfruta al máximo su soltería y se encuentra enfocada en sus planes a futuro como cantante.

Stephanie Valenzuela jugó a una ronda de preguntas con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y aprovechó para aclarar algunos temas.

La modelo indicó que no tiene una relación con el mexicano Jawy Méndez y reveló que se encuentra enfocada con sus proyectos.

“Proyectos y hacer mi imperio. En lo único que ando pensando”, respondió la influencer a la pregunta del usuario.

Confesó que tiene en mente sacar un nuevo videoclip musical: “Estoy trabajando duro en eso, les prometo que pronto y de ahí no paramos”, indicó.

MOLESTA CON PERIODISTA

La modelo peruana aún sigue pasando desafortunados momentos a causa del episodio de violencia que vivió y esta vez, por la falta de credibilidad de un periodista.

‘Tefi’ Valenzuela habló con la popular ‘urraca’ sobre algunos detalles de su vida personal y de su trabajo en la música. Sin embargo, era casi imposible no llegar al tema de Eleazar Gómez, actor mexicano que la agredió y estuvo en la cárcel.

Y es que el periodista y conductor de ‘Suelta la sopa’ estaba quitándole la importancia debida a la denuncia por agresión contra Eleazar. ‘Tefi’ tildó de “estupideces” los comentarios del periodista mexicano, y alude que se refiere al tema de esa forma por presuntamente mantener una amistad con Eleazar Gómez.

“A Luis (Borrego) lo tengo entre ceja y ceja. Le respondí en una porque esta no es la primera vez, ya son varias veces que habla estupideces. Parece que no tuviera criterio y llegó el momento de responderle”, dijo ‘Tefi’ visiblemente indignada con la situación.

“Qué criterio puede tener esa persona que cree que yo me voy a inventar y que voy a contratar a cuatro modelos para que se hagan novias de él (por Eleazar Gómez) y también lo denuncien… Nada que ver con lo que dijo. Creo que me dijo ‘tú tampoco eres víctima’. Yo ante un juzgado he sido declarada víctima de violencia familiar”, finalizó.

