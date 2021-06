Uchulú denuncia que se hacen pasar por él para estafar: “No tengo cuenta de Kwai”

Compartir Facebook

La popular ‘Uchulú’, lejos de compartir feliz su día a día a través de Instagram como suele pasar, en esta oportunidad hizo una seria denuncia contra un estafador o estafadores que se hacen pasar por él en Kwai.

“Decirle a todas las personas y chululitos bellos que yo no tengo cuenta de Kwai, y realmente me apena que existe gentecita mal intencionada que utiliza mi imagen no sé para qué fin. No se dejen engañar, muchas gracias”, escribió Esaú Reategui mediante sus historias de dicha red social.

Regresó a su Pucallpa querida

¡En casa! La tiktoker sorprendió a todos sus fans tras comentar que viajó a la ciudad de Pucallpa luego de quedar en el tercer puesto en el concurso de “El Artista del Año”, donde agradeció a todos sus seguidores por el apoyo con sus votos y espera que sus presentaciones haya sido de su agrado, pues fue hecho con mucho cariño.

Como se sabe, el programa de ‘La señito’ dio como ganador al cantante de salsa, Josimar y en segundo lugar quedó la cumbiambera Pamela Franco. Pero miles de cibernautas mostraron su indignación con el reality pues no estaban conformes con los resultados que brindaron los jurados, incluso hubo diversos memes sobre este caso.

Al terminar su participación, La Uchulú decidió darse unas vacaciones y viajó hasta Pucallpa para ver a sus seres queridos, pero sobre todo para reencontrarse con su mejor amigo Eduardo Grandez, a quien dedicó un conmovedor post en su Instagram.

“En la vida encuentras a tu cómplice de vida, un hermano que no es de tu sangre, pero si un hermano de corazón, de vida y aventuras. Siempre en las buenas y en las malas. Te amo mejor amigo”, decía en la descripción de la publicación.

Más videos en su canal

También anunció buenas noticias para todos sus fans pues retomará sus videos en Youtube y subirá más contenido a sus redes sociales sobre sus aventuras en la ciudad de Pucallpa junto a su gran amigo.

‘La tacacha’ niega rivalidad con su amiga ‘La Uchulú’

En el programa conducido por Maju y Tula,‘La Tacacha’ aprovechó para aclarar que no existe rivalidades entre ella y La Uchulú pues su amistad perdura hasta el día de hoy y que juntos tienen recuerdos imborrables de la infancia.

El selvático personaje no se queda atrás y buscará hacerse reconocida en la farándula por su talento, indicó que admira mucho a su gran amigo Esaú Reategui y que posee una gran capacidad para la actuación y siempre le deseará lo mejor, pues juntos persiguen sus sueños.

