Valeria Piazza: “Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casarán pronto”

La modelo Valeria Piazza reveló detalles de la relación amorosa entre Ivana Yturbe y el futbolista Beto Da Silva. Ella afirma que pronto se casarán.

Valeria conversó con ‘Choca’ Mandros en el Bloque de Espectáculos de América TV y comentaron sobre el compromiso del pasado 28 de diciembre de la parejita.

Al respecto, la exmiss indicó que Ivana y Beto ya tiene fecha para su matrimonio y será más pronto de lo que muchas personas puedan imaginar.

“No sabes lo feliz que está. Ya hay fecha para el matri, no les puedo decir la fecha, pero me he sorprendido porque ya estoy viendo mi vestido para el matrimonio. Están superfelices, regresan en dos días para acá”, indicó.

“Le dije ¡qué! ¿Te casas ya? Se casan pronto. Él a trata como una reina, la trata tan lindo. Ivana se lo merece, están en una relación muy madura porque los dos han venido de otras relaciones”, precisó la exmiss Perú.