Xoana González: “es egoísta tener hijos solo para que me cuiden de viejita”

La modelo argentina Xoana González volvió a hablar sobre la maternidad e insistió que es un capítulo cerrado para ella.

El hecho ocurrió cuando la estrella de Onlyfans publicó una fotografía con su perro. En ese instante, una seguidora de la ‘gaucha’ le comentó “tener un hijo está relacionado a que no te quedes sola”.

“El marido se va, los animales lamentablemente no son eternos y los padres cumplen su ciclo de vida, esto tomando en cuenta que los años pasan y si bien sigues muy guapa es como el fútbol (uno a pesar de ser joven 36 o 37 ya tiene que pensar en el retiro)”, escribió la usuaria.

Por su parte, Xoana González no se guardó nada y expresó su punto de vista sobre la maternidad: “Creo que es solo medio egoísta tener hijos para tener una compañía y no estar solos. Yo he estado un año y medio en soledad y amo por sobre manera mi soledad y mi libertad; por ejemplo de estar horas pintando en silencio… amo mi vida y trabajé mucho para que sea así”.

Xoana rescata gatitos abandonados y se conmueve: “Gente sin corazón los bota a la calle”

¡Indignada! La argentina rompió en llanto al contar que acogió a unos gatitos abandonados y pidió a sus seguidores que le ayuden a buscar un hogar.

Xoana González demuestra su amor por los animales al rescatar a cuatro gatitos recién nacidos que habían sido abandonados en la calle: “Bebés que no paraban de llorar porque gente sin corazón los bota a la calle y gente con una corazón gigante no fue indiferente y los recogió”, contó en su cuenta de Instagram.

En sus historias de su red social, la modelo contó todo el esfuerzo que hace para que los recién nacidos puedan sobrevivir y se encuentra en la búsqueda de una madre nodriza para que pueda dar de lactar a los gatitos.

Informó que un gatito lamentablemente falleció, lo había bautizado con el nombre de ‘Manchitas’, la argentina se puso muy sensible al recordar la muerte de su gato ‘Porno’: “Si ven animalitos en la calle, aunque es parte de la vida sufrir y hay que aceptarlo si se mueren, no duden en hacer algo. Lo que sea, llevarlo a otro lugar para que esté caliente”, aseveró.

