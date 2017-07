‘Choca’ echa a Sheyla

‘Choca’ Mandros asegu­ró que Sheyla Rojas está “ilusionada” del empresa­rio Pedro Moral y que, a diferencia de otras relacio­nes, se están tomando las cosas con calma. “Ella es una chica joven y soltera, le he dicho que disfrute y si es, será, pero que no se apresure en tomar una decisión. Creo que me está haciendo caso esta vez”, comentó periodista, quien luce 32 kilos menos.

También comentó sobre el supuesto comentario ra­cista que hizo Flavia Laos. “La conozco desde niña y simplemente tiene que ordenarse. Por ahí escu­ché que no era su voz. Me parece un tema delicado y te entra la duda”, dijo.