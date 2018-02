Chollywood demuestra su apoyo a Arlette Contreras

Luego que el Poder Judicial absolviera vergonzosamente a Adriano Pozo de los delitos de violación sexual e intento de feminicidio contra la activista Arlette Contreras, diversas figuras del espectáculo mostraron su rechazo e indignación con los jueces del caso y cuestionaron el sistema judicial de nuestro país.

“Ellos quieren verte desfigurada y violada para decirte acá sí hubo violación, he intento de feminicidio. Es el colmo que a pesar de las marchas, de que hace poco hubo una niña fue violada y quemada. Me da nauseas la presunción de corrupción que hay en la corte superior de Ayacucho, y eso advirtió Arlette”, dijo la conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillen.

“¡Cómo pueden absolver a una lacra como esta! No puedo entender el mal accionar de estos jueces. Estamos viendo el machismo en este Poder judicial, en este país no vale nada los derechos a la mujer. ‘Déjate violar, pegar, que te maten, no pierdas el tiempo denunciando porque el que tiene plata va a ganar’, ese es el mensaje que están mandando”, añadió a Karibeña.

RECLAMAN EN REDES

En tanto, Andrea Llosa escribió en Twitter: “¡Gran mensaje del Poder Judicial: agresor, síguele sacando la mie… a tu pareja o ex pareja, tú tranquilo que acá nosotros te cubrimos, te defendemos! No importa si la violas, total si ella fue a un hotel contigo que se jod… ¿Y así pedimos que las mujeres denuncien?”.

Gisela Valcárcel solicitó cambiar e investigar a los jueces que ven el caso de Arlette. “Que investiguen sus historias y nos daremos cuenta que han cometido más errores como este, nada de esperar… ¿Hay alguien con poder que quiera cambiar esto?, ¿Hay alguien que pueda mostrar que existe Justicia?”, escribió en las redes sociales.

La chinita Jazmín Pinedo también se mostró indignada: “Realmente doloroso ver con tus ojos como la arrastran, maltratan, vulneran, humillan…y más; pero no sería suficiente, ¡ese mismo que observas quedo absuelto! ¿Qué pasa, tiene que estar muerta? Acaso lo que muchos vimos no fue suficiente?”.

DATO

“Si Adriano Pozo en lugar de pegarle y arrastrarla de los pelos , salía y hablaba mal de ella en tv, hoy estaría preso por difamación. No es increíble, así funciona el PJ”, dijo Juliana Oxenford.

DATO 2

“Una vergüenza este circo. Perú es un país de violadores sin duda, entre otras cosas, pero no es nuestro principal mal, es este: Perú país de corruptos”, escribió ‘Peluchín’.