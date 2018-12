Denuncian que compañeros de universidad acosan a Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza no la estaría pasando nada bien en su centro de estudios. La popular ‘guerrera’ ha tratado de mostrar su faceta como universitaria estudiosa en sus redes sociales, sin embargo la realidad con sus compañeros varones sería otra pues su voluptuosidad no pasaría desapercibida y ha provocado que sea víctima de acoso en redes sociales de parte de algunos desadaptados. Según denunció una integrante del grupo de Facebook llamado Ni una Menos, Rosángela, así como otras chicas famosas que estudian en la universidad de la integrante de ‘EEG’, son víctimas de acoso por parte de otros estudiantes, quienes aprovechan en tomarles fotos sin su consentimiento y compartirlas con comentarios fuera de lugar. “Que asco me da este acoso machista en la universidad. La UPC (como en otras privadas de Lima) a veces tiene estudiantes de la farándula peruana, como esta chica. Hasta ahí ok, pero ahí vienen los machitos que se creen con todo el derecho de tomarle fotos y comentar vulgaridades”, denuncia ‘Ni una menos’ en Facebook.

En las imágenes que adjunta la usuaria de redes sociales, se ve una foto de Rosángela Espinoza en la cafetería de su universidad, cargando una bandeja de comida. Ella luce un polo largo y se aprecian sus piernas. “Orgullo UPCino. Con esa delantera, la copa está servida”, es uno de los tantos comentarios morbosos y de alto calibre que algunos estudiantes de la UPC hacen en contra de la ‘chica selfie’, quien hasta el momento no se ha pronunciado por el tema.