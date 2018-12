Deudos hacen vigilia y recuerdan a 300 víctimas de incendio en Mesa Redonda

Deudos de más de 300 víctimas, recordaron el último 29 de diciembre la trágico incendio en Mesa Redonda, ocurrida el 2001. Ellos hicieron una vigilia en el jirón Cusco del Cercado de Lima y encendieron algunas velas, en medio de conmovedoras escenas de dolor.

En la mente de todos

Padres, madres, esposas, esposos, hijos e hijas de aquellas personas que murieron ese fatídico día a causa de la irresponsabilidad y falta de control de los productos pirotécnicos, se dieron cita en el mismo lugar del siniestro. “En mi mente aún está todo lo que ha pasado. Creo que el día que cierre mis ojos por última vez, será el día en el que me lleve todo conmigo”, dijo Martha de la Cruz, presidenta de la Asociación de Damnificados 29 de Diciembre.

“Saltó de la ventana”

Martha es una de las damnificadas que, para huir de las llamas, saltó de la ventana hacia el techo de un carro estacionado. Tenía quemaduras y cuando estuvo internada su familia prefirió ocultarle la muerte de su hermana y sobrina. “Cuando me dieron de alta, me lo dijeron y me sentí morir. Quedé mal, quedé mal”, relató a la Agencia Andina. Un día, cuando aún tenía los pies vendados, pensó en lanzarse del puente ubicado en la Alameda Chabuca Grande, pero de pronto, como si hubiese sido enviado por un ángel, se apareció un familiar y evitó su muerte.

Peligro subsiste, advierte

César Suito, uno de los primeros bomberos que atendió la emergencia en el 2001. El considera que ha mejorado la fiscalización, pero no la mentalidad de los consumidores que llegan en un volumen inmenso en fiestas de fin de año. “Yo creo que la gente no se ha olvidado de lo que ha pasado, pero sí se ha olvidado de que puede volver a pasar”.

700 soles a cada víctima

En el 2007, el general PNP Luis Alberto Sánchez Arias y otras 11 responsables fueron condenados a 3 y 4 años de prisión por la tragedia. El primero por haber ordenado que se levante el cordón policial que restringía el paso de los artefactos pirotécnicos y los otros por comercialización ilegal de los productos. La Corte Suprema también fijó una reparación civil que, repartida entre los deudos, a cada uno le tocaría 700 soles. La rechazaron. Una vida no valía 700 soles.

Verdadera justicia

El general Sánchez Arias está libre y actualmente hay cinco asociaciones de víctimas. Ninguna es oficial y quizá por eso se sienten olvidados. Pese a que han pasado 17 años, los deudos a ello, siguen adelante en busca de una “verdadera justicia”, pues, consideran que no ha habido una sentencia ejemplar por el dantesco incendio ni han recibido una reparación económica que haga justicia frente al drama que pasaron y aún pasan.

Explosiones en cadena

Esa noche (19:15 horas), la demostración de un artefacto pirotécnico hecha por un vendedor informal desató un incendio en una tienda del jirón Cusco, cerca al cruce con la calle Andahuaylas, la acumulación de cajas conteniendo cohetecillos en tiendas vecinas generó una serie de explosiones en cadena que a su vez ocasionaron el rápido incendio de gran cantidad de material inflamable. El fuego destruyó cinco galerías comerciales en el cruce de las calles Andahuaylas y Cusco y se extendió velozmente a las cuatro manzanas vecinas,

El dato

Según la Municipalidad de Lima, en hora punta la cifra de asistentes a Mesa Redonda bordea el millón de personas al día por las fiestas de fin de año; pero en 2001, cuando ocurrieron los hechos, la cantidad era 200 mil personas.