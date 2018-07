Edison Flores tiene planes de cambiar de equipo e irse a una Liga Europea

Edison Flores aseguró que su prioridad es dejar el club Aalborg de Dinamarca para la próxima temporada. “Quiero ver la posibilidad de cambiar de aires, y si se presenta una mejor opción, la tomaré, sino esperaré, ya que tengo dos años de contrato. Después del Mundial siempre hay conversaciones, ofertas que te puedan llegar de todo nivel y en ese aspecto algunas se caen por el tema del pasaporte comunitario. Sé que la Liga danesa ya empezó, mi club sabe muy bien lo que pienso, y si no se da la posibilidad (de cambiar de club), yo voy a seguir jugando ahí”, aseguro el volante en conferencia de prensa

Además, Flores expresó que tiene la espina clavada por lo que pasó en el Mundial de Rusia 2018. “Experiencias inolvidables es mi primera Copa del Mundo y mis primeras Eliminatorias. No nos fue como hubiésemos querido, porque nuestro objetivo era pasar a la siguiente ronda, pero no fue así. (…) Considero que mi rendimiento en el Mundial no fue el ideal o como yo hubiese querido, pero es parte de mi aprendizaje y voy a seguir dando lo mejor. La hinchada me pide goles y trabajo para eso”.

Al ser consultado por la continuidad del ‘Tigre’ Gareca, Flores señaló: “No sabemos la decisión que tomará el ‘profe’ Ricardo Gareca, pero el grupo y todo el país espera que se pueda quedar”.

Actualmente el representante de Flores, Carlos Gonzales Berastain, continúa en Europa, analizando las ofertas que tiene el volante. La próxima semana debe llegar con algo concreto para que el popular ‘Orejas’ deje la liga danesa y emigre a otra de mayor nivel competitivo.