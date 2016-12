El mejor regalo de Navidad

Diversas figuras de la televisión peruana compartieron lo que para ellos fue recibir su mejor regalo en esta Navidad y otros pidieron poder recuperar la ilusión que tenían cuando eran niños para celebrar esta fecha que une a familias y amistades. Pero la mayoría coincide en que más que regalos es gozar de unión, amor y paz.

Jazmín Pinedo (conductora de ‘Espectáculos’)

Mejor regalo: “Más que los regalos recuerdo las cenas multifamiliares que hacíamos en Cañete. Había comida, muchos primos y hermanos. Éramos más de 17 niños corriendo por toda la casa”. “Mi Navidad anterior la pasé embarazada y a punto de dar a luz. Ahora fue la primera fiesta al lado de Khaleesi. Por cierto, ella es mi mejor regalo (ríe)”.

Brunella Horna (Coconductora de ‘Espectáculos’)

Mejor regalo: Una Barbie rubia

“Como buena chiclayana, las navidades las celebro con grandes banquetes en los que junto a la familia compartimos momentos de paz y unión”.

Lorena Álvarez (conductora del noticiero ‘90 central’)

Mejor regalo: “De pequeña me regalaban ropa. Siempre he sido muy tradicional y no era tanto de juguetes”. “Toda mi familia se reúne en casa de la abuela, ella es la que se encarga de cocinar y de engreírnos a todos”.

Deyvis Orosco (cantante y líder del grupo Néctar)

Mejor regalo: un carrito automático con su pista de carrera

“Trabajo mucho durante el año, pero la Navidad es muy importante porque la paso cerca a mi madre, hermano y abuelos. Al margen de los regalos, estas fiestas son el sentimiento hacia la familia”.

