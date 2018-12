Ex presidente Alan García vota protegido por sus ‘Búfalos’

El ex presidente Alan García fue el centro de violentos incidentes entre sus partidarios y sus detractores, que incluyeron un puñetazo contra su secretario personal, Ricardo Pinedo, cuando el ex mandatario fue a votar por el referéndum en el colegio Carmelitas de Miraflores. García se apareció en horas de la mañana, protegido por una veintena de fornidos miembros de seguridad del Partido Aprista, más conocidos como “búfalos”, quienes le abrieron paso en todo momento para que llegue sin inconvenientes hasta su mesa de votación.Como era de esperar, la presencia del ex mandatario desató el rechazo de sus oponentes, quienes le lanzaron gritos de reprobación, llamándolo corrupto y ladrón. García, sin inmutarse, avanzó con una ancha sonrisa siempre rodeado por sus defensistas.

LE PEGAN A SECRETARIO

A ese cordón de seguridad se sumaron otra veintena de simpatizantes alanistas, quienes en ningún momento dejaron de corear lemas apristas y de respuesta a sus críticos. Los policías con escudos solo se limitaron a rodear al ex mandatario desde lejos, pues sus “búfalos” no dejaban que nadie se le acerque y le abrían paso en forma amenazadora. En medio de ese clima de confrontación, el secretario de García fue agredido por un sujeto, pero éste habría reaccionado ante un escupitajo de Pinedo. Felizmente el incidente no degeneró en una pelea mayor y el ex presidente pudo retirarse luego de votar.

EL DATO

En el tumulto, dos reporteros gráficos fueron derribados y otros periodistas fueron empujados, pero felizmente la violencia no degeneró.

“Impido una injusticia en mi contra”

“Yo no eludo a la justicia, lo que impido es una injusticia en mi contra […] Mejor es prevenir que lamentar”, expresó el expresidente Alan García durante breves declaraciones en su centro de votación, para justificar su frustrado pedido de asilo a Uruguay.

García reiteró que recibió información de que se iba a pedir otra medida restrictiva en su contra. “Tenemos también informantes en el equipo anticorrupción […] Pero el jefe de los fiscales que está por encima de (José Domingo) Pérez, el señor (Rafael) Vela, declaró algo muy importante. Que esto solo es un rumor, una sospecha inicial y que no hay ningún elemento que permita una prisión preventiva”, comentó. Aseguró que permanecerá en el Perú, que su intención de pedir asilo a otros países como lo hizo con Uruguay es un “capítulo cerrado” y que permanecerá a disposición de las autoridades que lo requieran.

“Aquí estamos. Por eso he ido a votar. Estoy presente, en mi casa y estoy a disposición no solo de la fiscalía, del partido y de quien quiera algún consejo […] He venido 48 veces a todas las citaciones. No tengo ningún temor en ir a la 49 mientras no se suspenda ni se cambie por medidas coercitivas”, comentó.