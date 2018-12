Fabio Agostini una vez más se manda contra Nicola

El español Fabio Agostini no se quedó callado y nuevamente arremetió contra Nicola Porcella, de quien se rumora estaría en ‘cuchos’ con la actriz Mayra Goñi.

“Los amigos son la familia que uno escoge y ustedes se volvieron mis hermanos”, comenta Porcella en un video que Mayra compartió en su cuenta de Instagram y donde se le observa coreando una canción junto a Pablo Heredia.

Al respecto, Fabio Agostini no se quedó de brazos cruzados y comentó el mensaje de Porcella en redes: “Anda a dormir, tú hipócrita”. Ello lo mostró el programa Instarándula.

De esta manera, el popular ‘Galáctico’ deja en claro la antipatía que siente por el capitán de Los Leones de’EEG’, pues no es la primera vez que lo deja mal parado.

APOYA A HERMANO

Por su parte, Bruno Agostini comentó que respeta que su hermano haya decidido terminar su relación con Mayra Goñi porque al igual que muchos, él también ha escuchado rumores que vinculan a Porcella con la actriz.

“Ustedes escuchan lo mismo que yo, Fabio no toma decisiones de alocado y menos con una persona que quiso, que conoció a mi familia (…) Mi hermano me cuenta las cosas, me dice esto ha pasado y esto. Y si me dice eso, yo le digo está bien, mejor quédate soltero”, sostuvo Bruno.

-¿Crees que Nicola y Pablo no tienen códigos?

Mi hermano con un amigo de verdad no haría eso, no sé si sean ciertos los rumores, no te puedo decir.