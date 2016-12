FOTO | Martín Terrone saca su lado más tierno al rescatar a esta perrita de la calle

El vocalista de Orquesta Candela, Martín Terrone, ha dejado sorprendido a todos sus fans por una bella acción. Pues el cantante sacó su lado más tierno al rescatar a una bella perrita que fue abandonada en medio de la calle por personas inescrupulosas.

El cantante comentó todo lo que sucedió a través de una publicación que realizó en sus redes sociales. “Ayer la tiraron por la ventana del auto unos malnacidos. Cuando la agarramos temblaba, estaba llena de pulgas y garrapatas, deshidratada, con hambre y con mucho miedo.

Después de muchas caricias, agua, comida, medicamentos y amor así está “Perlita” la llamamos así porque es un tesoro, un tesoro que “esos” se perdieron y ahora nosotros podemos disfrutar”, puntualizó.

Sin embargo, no todo quedó ahí pues, la actual pareja de Darlene Rosas, pidió a todos tomar consciencia y ayudar a los animales que son abandonados.

“El mundo no va a destruirse por los que hacen el mal, el mundo va a destruirse por los buenos que no hacen nada al respecto. Si ven odio no se preocupen les juro que hay más amor en otra parte. Siempre que puedan ayudar háganlo, pues esa es la máxima gratificación de la vida”, indicó.

