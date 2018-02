Génesis Tapia: “Sinvergüenza y conchuda”

La exbailarina Génesis Tapia restó importancia que la cantante Vernis Hernández haya visitado el set de ‘Combate’, pero no dudó de enviarle su chiquita por decir que se metió en la relación que tenía con Carlos Gonzáles.

“El programa (‘Combate’) tiende a sorprendernos e invitar a diferentes artistas ¿Si me incomodó? No nada, no me interesa, acá soy una simple trabajadora. Amigos de la prensa, hay una diferencia bien grande, yo estoy aquí por un tema de talento, de competitividad, no necesito de hablar de nadie para estar en el programa, cosa que no pasa con ella cuando está en sus conferencias de prensa. Ha pasado años y sigue recordando mi nombre ¿Con el afán de qué?”, sostuvo la ‘pelirroja’ a Karibeña

Al ser consultada si le incomodó que Vernis haya comentado que se metió en la relación del padre de sus hijos, Génesis respondió: “Que no sea sinvergüenza, eso me lo puede decir la esposa, ella nunca fue la esposa y que yo sepa Carlos sigue casado con su esposa. Que no sea conchuda”.

Se defiende

Tras las declaraciones de Génesis, conversamos con la cantante de salsa y se mostró sorprendida por el calificativo que le lanzó la exbailarina. “Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo tuve una convivencia con Carlos de tres años y medio ¿Entonces quién es la sinvergüenza? De qué estamos hablando. Cuando hay una convivencia uno dice que es la esposa ¿No tengo derecho con un hijo de 9 años? La sinvergüenza aquí es otra”, dijo la salsera.