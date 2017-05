Karla mató el gusano en concierto de los ‘Hermanos Yaipén’

La soltería a Karla Tarazona le está cayendo como anillo al dedo y lo está disfrutando al máximo como se dejó ver en el último concierto de ‘Hermanos Yaipén’ en Chiclayo, donde dejó que unos de los integrantes la cargue.

Como se sabe, el primero de mayo, día del trabajo, Tarazona fue contratada para animar el concierto de la orquesta a la que hace unos años fue integrante Christian Domínguez. “He venido a celebrar el día del trabajo con la mejor orquesta ‘Hermanos Yaipén”, así presentaba Karla a la orquesta.

Lo que no imaginó la exmodelo, es que el público le pediría que baile el tema ‘El gusano’, el que identificaba a ex Domínguez, pero ahora lo hace Jefferson Gavancho. “Dios mío!… menos mal que me puse short si no me jod.. vine preparada”, dijo Karla mientras que Jefferson pedía al público que sigan pidiendo que Karla mate el gusano al estilo ‘Hermanos Yaipén’, ella respondía, “no, él es muy abusivo”, mientras que Walter Yaipén aplaudía el baile.

CHANCA A CHRISTIAN

De otro lado, la empresaria no dudó en criticar la actitud de Domínguez, quien pese a que su hijo se encontraba delicado de salud él se iba a juerguear con Isabael Acevedo. “Él fue a verlo un par de horas porque después se va a trabajar, sin embargo luego aparece en fotos divirtiéndose mientras yo estoy con el bebé enfermo”, refirió Karla.