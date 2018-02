Según las cámaras de Espectáculos, la bailarina Isabel Acevedo más conocida como ” Chabelita” y Christian Dominguez estarían buscando ser padres. La parejita, que luce muy feliz a pesar de las críticas visitó una clínica de padres responsables. ¿Estaría embarazada? Es una pregunta sin resolver aún.

Pero la que no se quedó callada fue Karla Tarazona, quién soltó una explosión de risas al enterarse del posible embarazo de la bailarina. “Cada uno sabe cuántos hijos quiere tener. Yo lo interpreto como un tema de responsabilidad, ahora hay tantos métodos para cuidarse, de repente están programando el cuidarse“ dijo la ex del cumbiambero. A esto se sumo algunas indirectas, “enséñame tu placa sino no puedo responderte…quién eres tú“, mencionó aludiendo a las respuesta de la Chabelita ante las cámaras de Latina.

Por su parte, Christian Dominguez , dejó entrever su deseo de ser padre. “Sí queremos ser padres, pero más adelante“,explicó la nariz de la cumbia.Los conductores, además, explicaron que fuentes allegadas al programa habrían visto a la parejita muy nerviosa dentro de la clínica y que tuvieron que salir por puertas distintas para despistar las cámaras de Espectáculos.

Recordemos que Christian es padre de dos niños y fue duramente criticado por conducir sin cinturón de seguridad y grabarse mientras manejaba con su hijo menor.

LEE TAMBIÉN