Karla Tarazona quemará calzón de ‘Chabelita’

Fiel a su estilo, Karla Tarazona contó que tendrá como cábala quemar la trusa de su archienemiga Isabel Acevedo, quien olvidó misteriosamente la prenda íntima en el maletín de Christian Domínguez cuando era su compañera de baile en ‘El gran show’.

-¿Cuál es tu cábala de fin de año?

El 31 de diciembre voy a quemar todo lo malo, quemaré este calzón que me dejaron de recuerdo.

-¿Todavía tienes el calzón de la ‘Chabelita’?

Lo que pasa es que yo dije que para un juicio me puede servir, a las pruebas me remito (risas). Pero eso es algo que ya pasó y el 2019 es un nuevo año donde tenemos que estar con buenas vibras.

-Parece que Christian le pedirá matrimonio a Isabel…

No sé, si en 2019 tengo que hablar de estos personajes es porque estoy trabajando en un canal sentada, hablando de lo que hacen públicamente, pero después son cosas que no me suman, al contrario siento que hablar de ellos es darles pantalla.

-¿Les deseas lo mejor en su etapa de novios?

A ninguno. Le deseo lo mejor solo a mi familia, mis hijos y las personas que están conmigo, a nadie más.

-¿Tus hijos recibieron la visita de sus padres en Navidad?

Es bonito los regalos, pero es más bonito si el regalo los acompañas con tu presencia, pero en fin, son cosas que pasan. En lo único que me preocupo es en estar bien con mis hijos, lo que hagan los demás no me importa, mis hijos crecerán y se darán cuenta. Mientras esté a lado de ellos mi responsabilidad es hacerlos felices.

-¿Ni Leonard ni Christian fueron a saludarlos?

Me imagino que habrán tenido cosas que hacer. Es un tema de ellos y tienen que responder. (V. Rondón)