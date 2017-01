Lady Guillén : “Recibo amenazas de muerte”

La exbailarina Lady Guillén opinó ayer en el programa que conduce, ‘Tengo algo que decirte’, respecto a la reciente captura de Ronny García, y dijo que no está feliz ni mu­cho menos tranquila, debido a que teme por su vida.

“No ha sido fácil todo este tiempo, el día que detuvieron a Ronny llegué a mi casa, abracé a

mi madre y lloré con ella, por­que me pidió que me cuide, ya que en estos cinco años he venido recibiendo amenazas de muerte. Y si algo me pasa el único responsable va a ser ese delincuente”, indicó Lady al frente de su programa.

Asimismo, dijo: “No puedo tener una paz completa, es cierto que dieron un fallo en la Corte Suprema de siete años de prisión efectiva para ese delincuente, pero le van a restar dos. Puedo decir que mi paz la sigo recuperando, porque tengo que estar alerta, ya que lamentablemente hay leyes que favorecen a este desgraciado”.

“Nunca me voy a cansar de luchar, porque a partir de este momento se hace justicia para las mujeres violentadas, ahora las leyes van a ser rigurosas. Si yo tengo este espacio es gracias a Dios, a ustedes, este espacio me permite dar a conocer varios casos”, agregó.

“Mi paz no se ha recupe­rado por completo y no sé qué venga más adelante. Pese a que la sentencia de la Corte Suprema no se puede impugnar, él puede presen­tar un hábeas corpus y el juez podría decidir liberarlo, pero voy a luchar para que eso no suceda”, continuó.

“Con la detención de ese delincuente se hace justicia para muchas mujeres como Silvia Castro, la madre de sus dos hijas, Fanny Alache, Karla Solf y Fiorella Benadu­chi. En este país hay mu­chos Ronny García sueltos y muchas Lady Guillén que siguen siendo maltratadas”, concluyó.

CUADRA A PAPÁ DE RONNY

“Él todo el tiempo sabía que su hijo me agredía y nunca hizo nada, ahora dice que las mujeres maltratadas se dejan pegar. Por eso su hijo es así, porque lo apa­ñan”, remarcó la conductora.

