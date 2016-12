Las 10 cábalas de Susy

A pesar que a me­diados de este año, anunció su retiro del es­pectáculo, Susy Díaz espera viajar a Estados Unidos en el 2017, para llevar alegría a la colonia peruana. Asimismo, contó cuál es su secreto para atraer el dinero. “Para año nuevo voy a utilizar forro (trusa) porque yo no suelo usar, y me voy a poner un calzón de color verde para atraer el dinero. Hay una pro­puesta de trabajo, me quieren llevar en Junio a Estados Unidos para animar el Festival de la Selva pero aún está por concretarse”, dijo Susy quien nos dio sus diez cábalas que nunca le fallan:

1La cábala de las uvas verdes, lo chupas y los muerdes.

2La cábala de la trusa ama­rilla, hacerlo de rodillas y en la silla.

3La cábala del panetón, que te den tu buen atracón.

4La cábala del fin de año, hacerlo en el baño y con un extraño.

5La cábala del huevo, ha­cerlo en año nuevo y con uno nuevo.

6La cábala de la trompeta, a correr la manzana con una maleta.

7La cábala del viaje, hacerlo con un encaje.

8La cábala del avión, hacer­lo un montón.

9La cábala de la sandía, para que no te falte todos los días.

10La cábala del alfajor, ha­cerlo con mucho amor para que nunca te falte.

