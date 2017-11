‘Las Karibeñas’ dan la hora

Milagros Buitrón, cantante del grupo femenino ‘Las Karibeñas’ se ha ganado el cariño de muchos seguidores de Radio Karibeña, quienes nunca se pierden los bloques de espectáculos, música y mucho más de lunes a viernes a las 6:00p.m.

La actriz cómica grabó una edición especial para todos sus fans, estrenando un sexy vestido de marinera por Halloween, al lado de sus dos integrantes de su agrupación, quienes se lucieron con unos atuendos de guerrilleras.

A través de una transmisión en vivo desde nuestras redes sociales, Buitrón no dudó en engreír a sus fans con atrevidos bailes junto a sus compañeras, quienes mandaban saludos a sus espectadores. Recuerda que también puedes ver a Milagros Buitrón de lunes a viernes de 10:30 am a 11:00 am, en ‘Los Karibepedidos‘ de tu radio número uno en cumbia, Karibeña.