Lesly Águila feliz en Corazón Serrano

La cantante Lesly Águila usó sus redes sociales para hablar con sus seguidores y defenderse de los calificativos de “traidora” tras volver a la popular orquesta ‘Corazón Serrano’. Sostuvo que se fue por su crecimiento y porque en su anterior agrupación ya no hay la estabilidad que esperaba.

La carismática intérprete sostuvo que jamás se portó mal con los Guerrero Neyra y fue por eso que llamaron para retornar a sus filas. “La razón de estar en Corazón Serrano es para creer artísticamente, uno se retira para mejoría, hay muchas cosas que detrás del escenario ustedes no ven”, explicó.

“Me dicen traidora, no me considero traidora, yo me llevo bien con mis excompañeras”, contó la cantante sobre su relación con las aún integrantes de la anterior orquesta a la que perteneció. “Yo he salido en buenos términos pero con gerencia no, si tomé la decisión de ir a Corazón Serrano no fue porque se me antojó porque yo de esto vivo y de esto mantengo a mi familia. A veces uno tienen que tomar un decisión fuerte para bien”, señaló la norteña

“No lo hago de traicionera o por dinero, el dinero se hace trabajando y si en tu agrupación no vez estabilidad y crecimiento como artista entonces tomas la opción de retirarte”, comentó Lesly que anunció que está grabando nuevos temas junto a la orquesta de los Guerrero Neyra y en los próximos días será el lanzamiento.

Dato:

Lesly Águila regresó a ‘Corazón Serrano’ y desde entonces ha recibido muestras de cariño de sus seguidores. Hay un video en YouTube donde canta el tema ‘Olvídalo Corazón’ con mucho sentimiento y un fan al escucharla cantar lloró desconsoladamente.