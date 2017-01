Magaly Medina sobre caso Odebrecht: “A mí no me encontrarán anticuchos”

Tras una fo­tografía que circula en redes sociales, donde se logra ver a Magaly Medina y a su esposo Alfredo Zam­brano departiendo junto a miembros del Partido Aprista Pe­ruano como Mauricio Mulder y el excan­ciller Luis Gonzáles Posada, y donde además aparecen los periodistas Ricardo Sánchez Serra y Juan Carlos Valdivia –de este último, el semanario ‘Hilde­brandt en sus trece’ ha publicado investi­gaciones de su víncu­lo con Odebrecht–, los cibernautas criticaron a la pelirroja dejando entrever que también tendría alguna vincu­lación en este caso.

Ante esto, la pe­riodista utilizó su cuenta de Twitter para lavarse las manos y aclarar que no tienen nada que ver con el caso Odebrecht. “Aún no me he sentado en la silla del noticiero y ya las hie­nas aúllan hambrien­tas. No se confundan. A mí no me encon­trarán an­ticuchos”, escribió la ‘Urraca’.

Cabe recalcar que hasta el momento Ma­galy no ha dado fecha de cuándo aparecerá en el noticiero de Lati­na, pese a que ya hizo su aparición en un spot sobre su regreso a la televisión como conductora de ’90 matinal’.

