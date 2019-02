Mayra Goñi señaló que no piensa responder ninguna pregunta sobre su expareja Fabio Agostini, con quien terminó en noviembre de 2018. La actriz de ‘Los Vílchez’ recalcó que no volverá a referirse al guerrero.

“No he tenido comunicación con él y prefiero no tocar el tema de Fabio, no referirme a él, porque no quiero problemas”, respondió Mayra que reafirmó que el romance con Agostini llegó a su fin de una forma cordial, pero todo cambió tras las actitudes que el español tuvo días después.

“Habíamos terminado bien, pero luego pasaron cosas que no me han parecido. Respeto su forma de pensar y todo lo que quiera hacer, pero yo no pienso meterme más en el tema”, añadió.