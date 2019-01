Mónica Cabrejos: “El ladrón juzga por su condición”

Más claro imposible. Luego de disfrutar unos días en Brasil, Mónica Cabrejos está de regreso en Lima y habló con Karibeña del posible romance entre la modelo Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. No dudó en desearles felicidad -si se confirma una relación- pero sí se mostró en contra de los comentarios que hizo Mariella Zanetti al señalar que los futbolistas deslumbran a las mujeres de la farándula por su dinero. La exvedette, periodista y escritora sostuvo dos conocidos romances con ex peloteros (Ronald Baroni y Chemo Ruiz) en el mejor momento de su carrera artística, por eso aseveró que las declaraciones de la ahora actriz de la serie ‘Los Vílchez’ son porque “cada ladrón juzga por su condición”. Añadió que no solo los deportistas son atractivos para las chicas de la farándula sino que se complementan. “Las chicas de la farándula también son atractivas para ellos, comparten entorno, estilos de vida, fama. Se complementan”, comentó Cabrejos.

-¿Qué opinas de la supuesta relación que habrían iniciado la ‘Foquita’ e Ivana?

Que sean felices y coman perdices, qué viva el amor… mientras dure.

-¿No crees que duré mucho?

Que dure lo que tenga que durar, lo que los haga felices. El amor es así, uno sabe cuándo empieza pero no cuándo termina, así que dure lo que dure y que lo disfruten.

–Mariella Zanetti dijo hace poco que los futbolistas deslumbran por su dinero a las chicas de la farándula… ¿Es así?

Yo creo que hay muchas mujeres que el dinero nunca nos ha importado… el ladrón juzga a su condición. Como yo chambeo pago mis gastos, viajes y mi depa con la mía.

-Y tú has tenido romances con dos conocidos futbolistas…

Pero siempre pago mis gastos y pagué mis gastos.

-Lo tuyo era amor al chancho no a los chicharrones…

Hace mucho tiempo que las mujeres pagamos nuestras cuentas. No conozco a Ivana pero es de una generación donde las mujeres se hacen cargo de sí mismas desde jovencitas.

–Eres especialista de relaciones de pareja y se dice que Ivana no puede cortar del todo con Mario Irivarren ¿Qué piensas?

Opinar como terapeuta sin tener entrevista psicológica es muy atrevido, no puedo hacerlo. Creo que son jóvenes y deben vivir.(Ketty Cabrera)

Dato: Mónica pasó Año Nuevo en Brasil y dijo que le sorprendió “los robos, el descontrol, alcohol y drogas” que se vivió en fiestas. “Pero como soy del Rímac, sé defenderme”, acotó.