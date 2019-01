Nicola Porcella: “Nadie es indispensable”

El ‘guerrero’ Nicola Porcella reveló que este 2019 le gustaría enamorarse nuevamente. Recordemos que Angie Arizaga y el ‘Capitán de la cobras’ terminaron recién el año pasado, al parecer el modelo ya volteó la página.

“¿Qué metas tienes para este año?”, fue la interrogante que le envió una de sus seguidoras al fortachón en Instagram. “Primero llegar a hacer la empresa que quiero con mi papá, consolidarme en la actuación, la conducción y encontrar el amor”, respondió el integrante de ‘Esto es guerra’.

Al ser consultado sobre cuál ha sido la mayor enseñanza que le ha dado la vida, Porcella contestó: “La mayor enseñanza es que nadie es imprescindible. Lo más importante y lo más lindo que uno tiene es la familia y que siempre hay que hacerles caso porque siempre van a estar ahí para ti”. Dicha respuesta generó asombró entre los fans del modelo, pues muchos pensaron que era una clara indirecta a la ‘negrita’ pues hace poco reveló que su madre no quiere que retome su relación con Angie.

De otro lado, el modelo dejó en claro que “no cambiaría nada” de su pasado. “Creo que todo lo que he hecho ha sido por algo, todo lo malo o las caídas me han servido para aprender, no cambiaría nada. Estoy contento y feliz”, sentenció.