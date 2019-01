Patricio chotea a Emilio

Momentos de tensión se vivieron en el set de ‘Esto es guerra’, luego que Patricio Parodi le hizo un desaire a Emilio Jaime durante su presentación. El ‘guerrero’ no saludó a Emilio, causando controversia en el público en general.

“Le doy la bienvenida gratamente, pero no lo voy a saludar porque no soy hipócrita, hasta la semana pasada estaba en unos programas hablando mal de mí y de mi pareja y tiene más de un año hablando mal de mí, y yo nunca me he referido a él y tampoco lo voy hacer, simplemente lo hago como que no está acá”, respondió ‘Pato’ tras ser consultado por el desaire a Emilio.

Por su parte, Emilio aceptó que sí habló mal de Patricio, pero que eso quedó en el pasado, pues alzó la bandera de la paz en ‘Esto es guerra’.