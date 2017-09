Silvia entierra pelea con Sofi

Luego de estar dos años ausente en la pantalla chica, Silvia Cornejo vuelve a la televisión a través de Nex Tv el próximo 30 de septiembre a las tres de la tarde con su programa ‘Buen dato Tv’, donde tocará temas de deporte, moda, salud, belleza y no descarta reencontrase con Sofía Franco, con quien hace unos años atrás discutió en América Televisión.

“No sé si tengo que ir a su programa, pero hecho varias entrevistas para su programa. Yo no tengo ningún problema, ese altercado fue algo que pasó hace cuantos años y ya fue, sería absurdo tocar ese tema, es un tema zanjado para mí y me imagino que para el otro lado también, cada una ya está en sus cosas, dedicada a su trabajo y a los hijos”, comentó la ex Miss Perú.