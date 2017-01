Todos aplauden expulsión de Julieta Rodríguez

A pesar de que no fue depor­tada por insultar a los peruanos, Ju­lieta Rodríguez vivió sus últimos minutos en nuestro país con mucha angustia, y es que luego de ser llevada a la fuerza por los agentes de extranjería hacia el aeropuerto Jorge Chávez, la rubia se mostró en todo momento cabizbaja y masticando un chicle para disimular el mal momento que atravesaba.

Pero el verdadero motivo de la expulsión de la argentina de nues­tro país es que Julieta dio información falsa en los documentos sumi­nistrados para adquirir su calidad migratoria, tal como lo indica la Re­solución de Gerencia n.° 1179-2016-MIGRACIO­NES-SM de la Superin­tendencia Nacional de Migraciones.

Pese a ello, diver­sos compatriotas de la ‘Pelusa’ aplaudieron el hecho, tras los insultos que profirió la rubia a los peruanos.

Facundo Gonzales fue uno de los argenti­nos en nuestro país que, a través de su cuenta de Twitter, expresó su sentir hacia la modelo: “No es bonito lo que pasó, Dios sabe por qué hace las cosas… Buen día para todos”.

Su amiga y com­pañera de trabajo Macarena Gastaldo también tuvo duras críticas hacia Julieta. “Tarea para ti: no cagar donde te dan de comer”, cita el tuit de la combatiente.

Fiel a su estilo, Xoana Gonzales defendió a nuestro país y le respon­dió a Julieta tras su paso por el programa ‘Tengo algo que decirte’ de Lady Guillén. “En el programa ‘Tengo algo que decirte’ de pronto yo soy la mala por hacer un video con sarcasmo (donde tuve que hacer un extenua­do casting para con­seguir mis bailarinas) y de pronto ¿ella es la víctima atacada? O sea, al ofender a los peruanos me siento tocada, me siento una peruana más, y si ofenden a la gente que me dio todo, es obvio que voy a saltar… pero qué loco, ¡ahora soy yo la mala por hacer un video lleno de arte!”, escribió Xoana en su Facebook.

Finalmente, Os­valdo Cattone tam­bién habló sobre la joven. “Me parece muy bien que la hayan sacado luego de haber estado en un país que le dio de comer”, dijo el hombre de teatro.

