Yiddá Eslava y Julián Zucchi soplan velitas

Yiddá Eslava le dedicó un emotivo mensaje a su pareja y padre de su hijo, Julián Zucchi, con quien cumplió cinco años de relación. La actriz de ‘Kumbia Pop’, que se enamoró del argentino en el set de ‘Combate’, sostuvo que en su momento muchos creyeron que su romance era armado.

“Muchos pensaban que era armado, una mentira farandulera, decían que no íbamos a durar más de 2 días y míranos… ya son 5 años o 60 meses o 1800 días o 43 200 horas viviendo juntos, de la mano… construyendo los cimientos que nos darán la fortaleza para combatir lo que se viene”, escribió Yiddá en Instagram.

“Sé que la vida no es fácil y que es una lucha constante, pero no tengo miedo, porque no lucho… LUCHAMOS y eso es lo importante!”, agregó la exchica reality.