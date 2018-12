Yordy Reyna se vaciló en concierto de Romeo Santos

Fotos: Carlos Guerrero

Tras haber estado en el ‘ojo de la tormenta’ por el caso de la fallecida voleibolista Alessandra Chocano, el futbolista Yordy Reyna reapareció en el concierto de Romeo Santos y al ver a los periodistas puso cara de pocos amigos y entró corriendo al evento ocasionando desorden. Minutos después el futbolista decidió conversar con la prensa y reveló que se encuentra “soltero”. Además, dejó en claro que no tiene comunicación con su expareja, la sobrina de Jefferson Farfán, Valeria Roggero.

“Estoy de vacaciones y busco divertirme”, indicó el morocho.

-¿Por qué te corriste?

Es que me sorprende llegar a un concierto y encontrar a la prensa, yo no quiero hablar con la prensa porque tuve muchos problemas.

-¿Qué relación tienes con tu ex pareja?

No quiero hablar de ella, creo que fue en un tiempo, ahora no tenemos comunicación y no tengo por qué hablar mal de ella. Si quiere rehacer su vida que lo haga. Estoy tranquilo y le deseo lo mejor.

-¿Se le ha vinculado con Nicola Porcella?

No puedo decir nada de eso, si a ella se le vincula con alguien o no, es libre de elegir a quien quiera.

-¿Qué se viene en tu carrera?

Estoy tranquilo.

-¿Jefferson se molestó contigo por lo que pasó con Valeria?

No, todo bien. Me han visto en la selección con él.

-¿Estás soltero?

Soltero.

-¿Concentrado a la selección?

Sí.

SE CRUZÓ CON VALERIA

Al concierto de Romeo Santo también asistió la sobrina de la ‘Foquita’, quien negó tener un romance con el guerrerito Nicola Porcella.

“No soy amiga de Nicola. Solo lo conozco de fiestas, de hola y chau. Ese día (Halloween) me saludó y me vincularon solo por eso. Estoy soltera. Nicola me parece un chico guapo, pero hasta ahí nada más”, indicó y no quiso hablar de Jordy.

“Nunca he opinado nada, nunca hablo de mi vida privada y de cosas pasadas. Que le vaya bien. No voy a opinar, nunca hable y menos ahora”, acotó que por ahora no entraría a un reality. (J.Aspilcueta)