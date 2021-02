Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La pertenencia de Alejandra Baigorria en Esto es Guerra peligra y es que haberse negado a hacer un reto de altura por un ataque de pánico que sufrió en vivo le podría costar su trabajo. Una vez que llegó su turno, la ‘Rubia de Gamarra’ se preparó lo mejor que pudo para saltar de semejante altura e, incluso, hasta Yaco Eskenazi, líder del equipo, estuvo presente para acompañarla y motivarla en el proceso. Sin embargo, al estar mirando constantemente la gran altura que tenía que saltar, se puso tan nerviosa que, finalmente, no pudo conseguir superar el juego. Ahora se encuentra en sentencia. Mira también: ¡Terrible! Asesinan a sangre fría a extranjero por no pagar s/5 de cupo Pese a que estuvo a punto de convertirse en su esposa, hoy no quiere saber nada de él.aclara que hoy en día vive momentos de felicidad a plenitud al lado de Said Palao, por lo que ni se preocupa si su ex inicia una relación con Yahaira Plasencia. «Es que a mi no me tiene que parecer, le tiene que parecer a ellos dos, la verdad yo soy una persona que cuando superas algo en la vida, ya no me importa, entonces el problema es cuando te sigue importando”, indicó al respecto. «No me interesa, estoy feliz, viviendo mi momento. El problema es cuando una queda resentida porque todavía siente algo por la otra persona, cuando no sientes nada, no hay ningún problema», dijo Alejandra. Mira también: ‘Robotín’ estalla en llanto tras enterarse que no es padre de los hijos de su esposa