Andrea Luna estalla contra Pietro Sibille: “Seguro está borracho y maltratando a alguien”

La actriz no se quedó callada tras las acusaciones de Pietro Sibille, en donde la tildaba de infiel, y se mandó con todo a responderle.

Pietro Sibille tildó de “embustera” e “infiel” a Andrea Luna por el supuesto ampay de ella junto a Andrés Wiesse, en el que ambos estaban ‘chapando’. Sin embargo, ella se molestó y salió a responderle dejando en evidencia por completo al actor.

“¡Hola chicos! Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui “infiel” ¡Esto es completamente FALSO!”, inició la actriz.

“A pesar de que he tratado de terminar esta relación mil veces de la manera más madura posible con muchísima pena y con el corazón hecho trizas te digo: Pietro, ya no soy más tú mamá, que la gente que aún no te conoce sepa quien realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta”, agregó.

Ella reveló también que Pietro sufre de algunas adicciones, y le pidió “madurar” porque está tratando de hacerla quedar mal tras el ampay, cuando ella solo “quiso protegerlo”.

La actriz le respondió a Pietro tras acusarla de infiel e hizo fuertes revelaciones sobre lo que vivió en su relación con el actor.

Andrea Luna protagonizó un ampay en el que ‘chapaba’ con Andrés Wiesse, y según su ex pareja, Pietro Sibille, ella le fue infiel. Es por eso que la actriz, lejos de quedarse callada, habló acerca de lo que vivió en los 7 años de relación que tuvo con el actor.

Andrea confesó que durante su relación fue víctima de “maltrato físico y psicológico”, y tildó su ex relación de “tóxica”. Asimismo, confesó que Pietro no la dejaba salir de su relación, pues la amenazaba con que se iba a quitar la vida.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, expresó.

“Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratos. Pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir”, agregó Andrea dejando sorprendido a más de uno.

