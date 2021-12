Andrea San Martín aparece en ‘La banda del chino’ y sorprende a los usuarios

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘ojiverde’ apareció en su ex puesto de co conductora en ‘La banda del chino’ tras hacer pública su renuncia al programa y sorprendió a más de uno.

Andrea San Martín se encuentra en una constante batalla legal con el padre de su menor hija, Juan Víctor. Esto lamentablemente afectó su vida laboral y tuvo que renunciar a trabajar en ‘La banda del chino’.

Sin embargo, parece que Aldo Miyashiro le tiene mucho cariño a la ‘ojiverde’ y es por eso que la invitó a la grabación de los últimos programas de ‘La banda del chino’. A través de redes sociales, la cuenta de Instagram del programa compartió unas imágenes de todos los que conforman ‘La banda del chino’.

La sorpresa para los usuarios fue que Andrea San Martín figuraba en esas fotografías, en el puesto que ocupaba antes de renunciar. Los internautas no se quedaron callados, y expresaron sus dudas acerca de la presencia de Andrea San Martín en el programa.

El programa no brindó mayor respuesta, sin embargo, parece ser que ese programa fue grabado antes de que la ‘ojiverde’ renunciara. Pues, cabe señalar que desde que disputa la batalla legal con Juan Víctor, Andrea se ha mantenido alejada de la televisión y solo apareció junto a Magaly Medina, para hacer su descargo.

Mire también: Anthony Aranda y Melissa Paredes habrían pasado velada romántica: “Tu y yo combinación perfecta”

Después de toda la polémica por los audios difundidos en el que se evidencia el trato de Andrea San Martín hacia su hija menor y por lo que tuvo que desactivar comentarios en sus redes a causa de todas las críticas recibidas, la’ ojiverde’ decidió no hacer planes para fiestas.

Y es que no es para menos ya que aun se encuentra en una batalla legal con su ex pareja y padre de su hija menor Juan Víctor por lo que vio no adecuado viajar con su familia para este Año Nuevo.

Es así que la ex conductora de televisión confirmó que se quedará en casa con Sebastián sus hijas, hermanas y madre para realizar una pequeña cena entre ellos.

«A las finales Sebastián llegó y estuvimos hablando de Año nuevo, creo que sí les habíamos comentado que no sabíamos que hacer, y le dije creo que no estamos en condiciones de viajar ni nada por el estilo», dijo en un inicio en sus historias de sus redes.

«Prefiero pasarla con mi mama y estar tranquila ahí con todos mi mamá, mi hermana y vamos a ver si los papás de Sebastián van y hacemos una cena tranqui. Porque también no sabemos que vamos a hacer con kiki, con Coco, con Valentina. No es tan sencillo. También está Machín Alberto, Coki«, agregó.

Y es que Andrea recién decidió volver a publicar contenido en sus redes sociales después de todo el escándalo mediático por su hija y al parecer esta llevando el proceso con responsabilidad por el bien de su hija.

Además: Natalie Vértiz marca territorio con Yaco Eskenazi: “nunca jamás te podrán mirar”