Andrés ‘El Cóndor’ Mendoza revela que Farfán lo dejó en ‘visto’

No le ‘para balón’. Andrés ‘El Cóndor’ Mendoza fue entrevistado por Natalie Vértiz en el programa “Estás en todas”, mientras promocionaba sus ricas pizzas dio tremenda declaración señalando a la ‘Foquita’ Farfán.

Un poquito de por favor

El exseleccionado agradeció a futbolistas que lo han apoyado a través de las redes, pero Jefferson Farfán no le habría contestado. Un poco triste y algo decepcionado, Andrés comentó el desplante.

“A la ‘foquita’ le he escrito y no me contesta”, dijo ‘El Cóndor’ cuando Natalie Vértiz le preguntó si los futbolistas lo habían apoyado a promocionar su negocio.

“Le he escrito a su (red social) y yo me imagino que no lo ve”, agregó el exseleccionado Andrés Mendoza.

Andrés reveló que los mensajes sí fueron leídos pues varios fueron los que se animaron a apoyarlo y darle una manita con su nuevo emprendimiento. Pese a ello, no sabe lo que ocurra con Jefferson Farfán.

“Le he escrito y no me ha contestado, o sea, lo lee, pero no sé si lo usa él”, finalizó.

