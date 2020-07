Compartir Facebook

Actriz de ‘El chavo del ocho’ se encuentra en Acapulco junto a su familia.

¡Está viva! A través de su cuenta de Facebook, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, desmintió haber muerto por culpa del coronavirus y compartió una foto donde se luce en buen estado de salud.

Cabe mencionar, que diferentes portales de noticias internacionales informaron que la actriz había ingresado de emergencia a un hospital en Nueva York y que falleció a causa del COVID-19.

“¡Buenos días! Quiero decirles que estoy bien de salud y que no estoy en Nueva York. Por ahí, alguien quiso tener muchos seguidores con un mal chiste”, escribió la mexicana indignada.

Asimismo, envió un mensaje a sus seguidores, pues muchos se mostraron preocupados y compartieron la noticia falsa del fallecimiento de la actriz.

“Para aquellos que han publicado que he muerto de COVID, les dejo esta linda vista que tengo mientras desayuno en mi querido Acapulco. Para todos los que se han reportado, estoy muy bien de salud gracias a Dios”, posteó María Antonieta.

FANS FELICES

Los hinchas de ‘La Chilindrina’ se mostraron aliviados al ver el buen estado de salud de la mexicana y le manifestaron su alegría.

“Gracias a Dios, aún hay Chilindrina para un buen rato”, “¡Qué bueno!, gracias a Dios que estás bien”, “Mil saludos, feliz que se encuentre bien mi querida Chilindrina. Que Dios la mantenga con vida y salud por mucho tiempo más”, se puede leer en algunos comentarios.

CORONAVIRUS AFECTO SU ECONOMÍA

En una reciente entrevista María Antonia de la Nieves reveló que cumple con la cuarentena en su país, ya que es consciente que forma parte de la población vulnerable. Sin embargo, resaltó que a pesar de no estar trabajando no ha despedido a ningún trabajador.

“Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, indicó.

