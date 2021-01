“Choca” prometió una cena a Sheyla Rojas con productor y la dejaron plantada

Compartir Facebook

¡Le hizo la jugada! Jaime Mandros “Choca” comentó la tremenda broma que le hizo a su ex compañera de programa, Sheyla Rojas. Según contó el gracioso conductor, esta broma fue para hacerla pagar el haberse olvidado de su cumpleaños.

Plantada como una flor

La broma de ‘Choca’ fue dejar a Shey Shey plantada en un restaurante, tras contar su anécdota, el conductor empezó a reírse pues sabe que la rubia y él son ‘pinkys’.

“Habíamos quedado en que íbamos a ir a cenar con el productor (del programa), y la plantamos. Yo lo hice a propósito porque no se acordó de mi cumpleaños”, comentó matándose de risa

Da con palo a sus colegas

Antes de contar esta graciosa anécdota, ‘Choca’ empezó a criticar a los medios por hacer publicaciones sobre las manchas rojas que Sheyla mostró en su ‘toto’.

“Esto estaba rojo, me picaba y como pueden ver, en realidad también me salió en la parte de acá (parte baja del abdomen), más abajo. Esto es una quemadura, estaba rojísimo, ahora está así, un poco más oscuro y ya no me pica”, dijo Sheyla al mostrar sus marquitas.

