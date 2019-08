Tras haber cautivar a la audiencia con su personaje de ‘Maclovia’ en la obra ‘Pantaleón y las visitadoras, el musical’ en el Teatro Peruano Japonés, la actriz y cantante, Cielo Torres, confesó que pertenecer a ‘Pantilandia’ es un antes y después en su carrera como artista; y que “fue inspirador” haber recibido la visita del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

La recordada ‘Sabrina’ de ‘Ojitos hechiceros’ manifestó que cada logró que ha obtenido en su carrera es producto de su esfuerzo y contó que ha rechazado a muchos productores musicales porque no quiere saber nada con los ‘sugar daddies’ (Papi dulce: Hombre mayor que ofrece dinero o regalos a cambio de favores sexuales).

– Mario Vargas Llosa quedó encantado con la obra…

Fue una responsabilidad tener al escritor de la novela, sentíamos presión porque queríamos que vea un buen espectáculo y que todo salga perfecto. Decidimos fluir, fue importante que él esté en la sala y que vea el espectáculo. Fue emocionante escucharlo después decir que le gustó nuestra adaptación.

-¿Te encuentras soltera?

¡Con qué tiempo! No hay tiempo. Es una decisión mía disfrutar este momento profesional. En algún momento voy a querer formar mi familia y dejaré de hacer algunas, pero en este momento estoy disfrutando hacer lo que quiero.

-¿En algún momento te han ofrecido invertir en tu carrera musical pero en realidad han buscado otra cosa?

Sí, me han dicho soy productor musical de artistas internacionales. Me han dicho vamos a cenar y tomar algo, ahí te das cuenta cuáles son sus verdaderas intenciones. Me ha pasado y me he decepcionado de muchos productores que lo único que buscan es otro trato.

-¿Hay que tener cuidado con los inversionistas?

Sí, es emocionante que alguien aparezca y te diga ‘quiero invertir en ti’, pero también es importante tener prendidas tus alarmas, que pueden querer otra cosa.

-¿Contigo no van los ‘Sugar daddies’?

Para nada, sino hace rato estaría en Miami o Dubái, cantándole a los jeques (risas). Yo empecé cantando cumbia y decidí ir por el camino más largo, pero limpio y tranquilo, sin deberle nada a nadie. Aparte del que dirán, lo más importante es como yo me pueda sentir. ¡Ojo!, que no estoy en contra de las personas que se enamoran de sus productores.

-En ese caso, ¿crees que el amor se nota?

Capaz me enamoro de un productor internacional y me voy fuera del país. El amor se nota y también cuando quieren otra cosa que no es musical.