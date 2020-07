Cindy Marino: “La mujer no debe ser sumisa sino la agarran de lorna”

Compartir Facebook

Asus 33 años, Cindy Marino es una mujer plena y segura de lo que quiere. La rubia, cuenta que no está para aguantar escenas de celos, ni mucho menos andar cuidando a los hombres.

Es por eso que la locutora de ‘Tus noches en el Karibe’ de radio Karibeña, que conduce al lado de Sara Manrique, dice estar disfrutando al máximo de su soltería y jura que no perdonaría que la ‘adornen’. -Están por cumplir una semana en la radio con ‘Tus noches en el Karibe’

¿Cómo las ha recibido el público?

Es un programa que está empezando pero poco a poquito la gente se está enterando y estamos contando con el apoyo de la corporación. Lo que me hace disfrutar, es que es un programa de 3 horas donde podemos hablar abiertamente de cualquier tema con total libertad, jugamos con el doble sentido. Además la Karibeña es una marca que está por todos lados y nosotras estamos felices.

¿Alguna vez has sido víctima de violencia física o psicológica?

Nunca. Creo que cuando ya empiezan a faltarte el respeto es mejor decir hasta aquí nomás, porque si no es una puerta abierta a la agresión. Sería bueno empezar a educar a hombres y mujeres sin ser machistas o feministas. Tengo una hija de 15 años y le enseño que los derechos son los mismos para todos, a la mujer hay que enseñarle a no ser sumisa para que no la agarren de ‘lorna’. “La mujer no debe ser sumisa sino la agarran de lorna”

¿Cindy Marino está en busca del amor?

Hace tiempo estoy sola y disfruto mucho estar sola, y seguro que disfrutaré cuando esté con alguien. He pasado cosas que me han hecho ver la vida de otra forma y hoy en día soy una mujer plena. Se fueron los que se tenía que ir, amo a los que me rodean y soy feliz así.

¿Perdonarías una infidelidad?

Que yo sepa nunca me han sido infiel, pero tengo una experiencia que después de terminar con una pareja a los días seguíamos hablando y a la semana voy a verlo y había otra persona.

Pero yo no perdonaría cachos. -Quizá los caballeros te tienen miedo al ver que eres una mujer muy deseada… No ando viendo cuántos hombres me siguen porque ahora ha aumentado mi público de mujeres y es porque me muestro tal como soy. Muchas mujeres me dicen mándale un saludo a mi esposo o a mi novio y eso es chévere.

¿Aguantas escenas de celos?

No para nada. Antes yo era un poco celosa, ahora no, ya no le cuido los calzoncillos a nadie.

¿Algo más que quieras agregar?

Contarles que estamos de lunes a viernes de 9 a 12 de la madrugada en Tus Noches en el Karibe por los 94.9 de Radio Karibeña. Somos una alternativa diferente, tenemos invitados y full música.