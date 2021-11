«Creo que toda mujer debe ser independiente, trabajar y no rendirse», dijo Sheyla

Compartir Facebook

La popular ‘Shey Shey’ usó sus redes para compartir sus planes a futuro pues como se sabe la ex rubia se encuentra en tierras peruanas, y sus seguidores se animaron a hacerle todo tipo de preguntas.

A través de una rueda de preguntas Sheyla confirmó que no tiene proyectos en la televisión pero si otros planes que la ayudarán muchísimo en su carrera profesional.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?, dijo un usuario al o que la modelo no dudó en responder con un extenso mensaje.

Este 2022 tengo muchos proyectos o sueños que haré, todo toma su tiempo no hay que desesperarse (No tiene nada que ver con la tv), fue parte de su mensaje de la influencer.

Asimismo, la modelo recalcó que nada es fácil en esta vida por lo que invitó a todas las mujeres que la siguen que nunca se rindan y siempre luchen por sus ideales.

«Creo que toda mujer debe ser independiente, trabajar y no rendirse intentar las veces que sean necesarias para emprender sus sueños», dijo la popular ex ‘Leona loca’.

Hasta el momento Sheyla ha dado mucho de qué hablar en su estadía en Perú pues bien piso Lima la modelo se fue directo a su cirujano de confianza para someterse a algunos retoquitos.

Y por si fuera poco se sabe que Sheyla habría invertido 100 mil soles en cada arreglito estético pues la modelo no parará hasta lucir como una diosa siempre considerando el consejo de su cirujano que la ha guiado durante todo su proceso de belleza.

Sheyla Rojas responde a la madre de Luis Advíncula

La modelo aprovechó para responder sobre las declaraciones que dio en su momento la madre del jugador Luis Advíncula quién se mostró en desacuerdo que su hijo mantenga un romance con la ex rubia.

Como se recuerda Felicia Castrillón madre del jugador tildó a la ‘ex chica reality’ de interesada por lo que no le convenía a su hijo, estas declaraciones evidentemente disgustaron a la influencer quien se animó a responder.

“Sí la vi, todo bien, no soy interesada, la señora no me conoce”, se defiende Sheyla Rojas.