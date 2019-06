Dan con palo a Ivana Yturbe por abusar de retoques en fotos de Instagram

Ivana Yturbe quiso lucir sexy y de cuerpo matador en su cuenta oficial de Instagram pero el uso excesivo del photoshop le jugó un mala pasada. La ex del futbolista Jefferson Farfán fue duramente criticada con crueles mensajes al publicar una foto en bikini dentro de un yate donde fue evidente la anormal forma de su cintura delgada.

“Para qué tanto photoshop en tu cintura, nadie te la cree”, “Tu nivel de photoshop es demasiado pro”, “Esa cintura no es tuya”, “Se desborda el plástico”, “Cintura de Barbie pero se ve muy falsa ni Thalía en sus mejores épocas”, “Refalsa tu foto, vuelvela a subir”, fueron algunos de los comentarios.

El primero en salir en defensa de la popular ‘Princesa Inca’ fue Mario Irivarren, quien no dudó en dar fe de que su expareja tiene una de las figuras más envidiables de la televisión peruana.

“Si tú ves a Ivana en vivo, tiene la misma cintura. ¿Qué Photoshop? Siempre va haber personas que critiquen (…) Todos los que trabajamos en televisión, antes de compartir una foto, hay 30 detrás de esa. “, dijo el guerrerito que viajó con Ivana al norte el último fin de semana y despertó los rumores de una nueva reconciliación.

“Todos me han visto en vivo y saben de qué tamaño es mi cintura. Me siento muy bien con mi cuerpo… No tengo necesidad, no estoy infeliz con mi cuerpo. Obviamente, si tengo un moretón, las edito para que estén más estética “, dijo Ivana para defender de los ataques.